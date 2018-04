Bill Clinton e George W. Bush se unem em favor do Haiti

Os ex-presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton e George W. Bush afirmaram nesta quinta-feira, 14 que, a pedido do atual chefe de Estado, Barack Obama, se somarão aos esforços humanitários para ajudar o Haiti, devastado por um terremoto na terça-feira.

Segundo a Casa Branca, Obama falou com Clinton e Bush na quarta-feira e pediu-lhes que participem dos esforços que os EUA lideram no Haiti para ajudar nos trabalhos de resgate e de reconstrução do país.

Em nota conjunta, Clinton e Bush se declararam "satisfeitos" por atenderem ao apelo de Obama para "liderar os esforços de arrecadação de fundos junto ao setor privado".

"Nos próximos dias e semanas, apontaremos as

várias formas como os cidadãos e as empresas americanas poderão ajudar na urgente resposta às necessidades do povo haitiano", destaca o comunicado.

Os dois ex-presidentes também ressaltaram o longo histórico dos EUA na hora de demonstrar "compaixão e generosidade" diante das tragédias alheias.

"Agradecemos o povo americano por socorrer nossos vizinhos do Caribe neste momento de sofrimento e na reconstrução da nação" haitiana, afirmaram ambos.

A ideia de pedir ajuda a ex-presidentes diante de situações calamitosas não é nova nos EUA. Bush fez o mesmo depois do tsunami que devastou o sul da Ásia em 2004, quando Clinton e Bush pai se somaram aos esforços humanitários da época.