Bird: petróleo e alimentos criarão 10 milhões de pobres na AL

O aumento dos preços do petróleo e dos grãos básicos no mercado internacional criará dez milhões de novos pobres na América Latina, alertou nesta terça-feira, 10, o Banco Mundial (Bird). Em entrevista coletiva na Guatemala, Juan José Debout, diretor-geral do Bird, disse que "uma combinação de fatores" provocou o crescimento da pobreza no subcontinente, dentre os quais mencionou a desaceleração da economia americana e a alta dos preços do petróleo e dos grãos básicos. Essa situação, declarou Debout, impõe "desafios extras aos países" latino-americanos que precisam promover estratégias de contenção, fazer frente à atual crise e deter o crescimento da pobreza. O diretor-geral do Bird, que iniciou uma visita de dois dias à Guatemala, se reuniu com o presidente Álvaro Colom e seu gabinete econômico, para analisar os efeitos da crise mundial gerada pela alta do petróleo e do preço dos alimentos. "É importante reconhecer que este é um fenômeno mundial, e que há uma responsabilidade dos países e dos governantes", declarou. Segundo as previsões do Bird, pelo menos 800.000 novos pobres surgirão na região da América Central, cujos países se verão altamente afetados pela crise.