Bogotá diz passar de 'aproximações a acordos' em diálogo com Farc

Concluindo em tom otimista a sexta rodada de negociações em Havana, os representantes do governo falaram pela primeira vez sobre a possibilidade de acordos, após três meses de negociações às vezes tensas.

"Passamos, com as Farc, das aproximações aos acordos ao redor de um processo de desenvolvimento rural profundo, o qual faz parte dos propósitos centrais do governo", disse o ex-vice-presidente Humberto de la Calle.

Mas ele cobrou das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a busca por "resultados", no que considerou como um momento "chave" do processo de paz.

"Isso é, acordos no tema agrário que nos permitam continuar com a discussão de outros pontos da agenda definida", acrescentou a jornalistas.

O tema agrário é o primeiro de cinco pontos de uma pauta de discussões. As Farc apresentaram várias propostas, entre elas a formação de uma comissão que investigue acusações de que o grupo rebelde tirou terras de camponeses pobres.

De la Calle admitiu que a guerrilha manifesta a intenção de "dar a cara às suas vítimas" e responder por seus atos.

"Nesse trânsito da vida armada para a legalidade que esperamos que ocorra, é fundamental reconhecer e ressarcir o dano causado", afirmou.

(Reportagem de Nelson Acosta)