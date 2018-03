Bogotá é atingida por 3ª explosão em menos de uma semana

Uma bomba de baixa potência foi detonada na noite desta quinta-feira, 12, em uma rua do setor centro-oeste de Bogotá, no terceiro incidente deste tipo registrado na capital colombiana nesta semana, informaram as autoridades. A explosão foi registrada próximo a um poste de eletricidade em uma esquina do bairro de Montevidéu, na zona industrial de Bogotá, aonde chegaram bombeiros e policiais. As fontes indicaram que não há feridos, mas alguns danos materiais menores. A explosão foi registrada em uma zona próxima a um pequeno quartel policial, e a cerca de três ruas de uma sede do Judiciário. Esta foi a terceira explosão registrada em Bogotá esta semana. Na última segunda-feira, uma explosão em uma rua do centro da cidade causou a morte de uma mulher e feriu outra. No dia seguinte, um outro ataque foi perpetrado quando um explosivo, aparentemente instalado em uma motocicleta estacionada, causou danos em uma estação policial no noroeste de Bogotá, e deixou três agentes e pelo menos outras 10 pessoas feridas. Nenhuma organização assumiu a autoria das três explosões, embora algumas autoridades tenham responsabilizado a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).