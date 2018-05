Bolívia abate monomotor carregado com cocaína A força de combate ao tráfico da Bolívia abateu a tiros na segunda-feira um monomotor que carregava pelo menos 120 kg de cocaína e que seria tripulado por brasileiros, segundo as primeiras informações. O piloto morreu e o co-piloto ficou ferido, afirmou a imprensa local. A operação aconteceu no distrito de Santa Cruz, região em que os traficantes costumam usar qualquer clareira ou planície como pista de aterrissagem. Segundo o jornal La Razón, o piloto morreu carbonizado e o co-piloto sofreu queimaduras de segundo grau em 75 por cento do corpo. Presumia-se que os tripulantes fossem brasileiros que moravam no Paraguai. Os cúmplices deles teriam fugido com a chegada da polícia. Foi a primeira vez em pelo menos 20 anos que as autoridades bolivianas registram o abate de um avião carregado de cocaína. O promotor Joadel Bravo disse ao jornal que o incidente aconteceu em uma pista improvisada em meio a uma plantação de soja, a cerca de 70 km da cidade de Santa Cruz. "(Na manhã de segunda-feira), a aeronave aterrissou, foi carregada com cocaína e combustível e se preparava para decolar. Nesse momento os agentes da FELCN (força antidrogas) se identificaram, os traficantes atiraram neles e começou a troca de tiros", contou o promotor. Segundo ele, o Cessna decolou no meio do confronto, mas foi abatido em seguida pelos policiais. Imagens da TV mostraram os restos do avião, que tinha bandeira paraguaia. Segundo várias denúncias da embaixada dos Estados Unidos em La Paz, a produção de cocaína aumentou desde que Evo Morales assumiu a Presidência da Bolívia, em janeiro de 2006. O governo boliviano nega e afirma que está implementando um programa eficaz de redução do cultivo da folha de coca, em colaboração com os sindicatos de cocaleiros, liderados pelo próprio Morales. A Bolívia é considerado o terceiro maior produtor de coca e cocaína do mundo, depois de Colômbia e Peru.