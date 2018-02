Bolívia amplia nacionalização da economia Às vésperas do referendo sobre a autonomia do Departamento de Santa Cruz, o presidente da Bolívia, Evo Morales, aprofundou na quinta-feira o processo de nacionalização da economia lançado por ele há exatos dois anos. Morales anunciou que o governo assumiu o controle acionário da italiana Entel, maior empresa de telefonia do país, e de quatro empresas ligadas ao setor de gás e petróleo. Em cenas que lembraram a nacionalização do gás, em 1o. de maio de 2006, policiais ocuparam a sede da Entel em La Paz. "Confirmamos que não há volta em nossas mudanças, e a unidade nacional é mais importante do que qualquer agenda regional ou setorial", disse Morales, muito aplaudido, num comício de sindicatos. Há mais de um ano o governo tentava assumir o controle dessa subsidiária da Telecom Italia . As autoridades acusam a Entel de descumprir o plano de expansão da rede telefônica. Morales também anunciou a compra, por 6,3 milhões de dólares, do controle acionário da Andina, subsidiária da espanhola Repsol, que mesmo assim manterá uma participação acionária e da administração da empresa. Além disso, o governo pagará outros 37 milhões de dólares pelo controle acionário de três empresas do setor energético, estatizadas por decreto, segundo o ministro de Energia. As empresas são: -- Chaco, produtora de gás natural, propriedade da britânica BP ; -- Transredes, que administra o trecho boliviano do gasoduto Santa Cruz-São Paulo e outros gasodutos domésticos, e pertencia à Ashmore Energy International, das ilhas Cayman; -- CLHB (Companhia de Logística dos Hidrocarbonetos da Bolívia), uma sociedade entre grupos de Alemanha e Peru. OPOSIÇÃO "Hoje, 1o de maio de 2008, estamos consolidando a nacionalização da energia. O Estado boliviano tem 50 por cento mais uma ação das companhias capitalistas, ou ditas capitalistas", afirmou Morales. Em 1o. de maio de 2007, Morales anunciou a implementação de novos contratos que transformaram as empresas estrangeiras em prestadoras de serviços para a estatal boliviana de gás e petróleo YPFB. A Bolívia é o país mais pobre da América do Sul, mas tem a segunda maior reserva regional de gás, que exporta para Brasil e Argentina. Morales conseguiu convencer a Argentina a pagar mais pelo gás boliviano, enquanto o Brasil se mostrou mais duro. A Petrobras é o maior investidor nos campos bolivianos de gás natural. A nacionalização dos recursos energéticos é uma medida amplamente apoiada pela população boliviana, especialmente no Altiplano, mas as medidas do governo esquerdista de Morales desagradam à oposição conservadora de Santa Cruz e de outras regiões da planície fronteiriça com o Brasil. No domingo, a oposição cruzenha realiza um referendo de autonomia, em protesto contra a preparação de uma nova Constituição, que deve estabelecer uma profunda reforma agrária. O governo e a Justiça consideram o referendo ilegal.