Bolívia aprova renda de idosos e saída da Constituinte de Sucre O governo de Evo Morales conseguiu na quarta-feira aprovar no Congresso a polêmica renda universal para idosos, criticada pela oposição, e um decreto que autoriza a transferência da Assembléia Constituinte da convulsionada cidade de Sucre. Morales promulgou a lei da chamada "Renda Dignidade" num grande ato público, e declarou o 28 de novembro como "Dia da Justiça Social". Além disso, anunciou uma grande marcha indígena no dia 14 ou 15 de dezembro para celebrar a aprovação da nova Constituição. Essas medidas são uma aparente reação ao desafio lançado por governadores e dirigentes da oposição, que declararam greve geral na quarta-feira nos seis Departamentos sob seu controle. "A todos os movimentos sociais, a seus dirigentes, em nome do governo, muitas felicidades e muita sorte para que continuemos lutando", disse Morales a centenas de indígenas reunidos diante do palácio presidencial para celebrar a promulgação da renda universal. "Desejo que no dia 14 ou no dia 15 se realize uma grande marcha dos povos, para entregar a nova Constituição ao Poder Executivo e ao Congresso, com um marcha indígena igual à do ano passado na inauguração da Assembléia", acrescentou. Numa surpreendente jogada política, o Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, aproveitou a ausência da oposição para conseguir autorização do Congresso para a reabertura da Assembléia Constituinte em qualquer lugar do país, após os distúrbios registrados em Sucre causarem ao menos três mortes civis. A autorização, que para virar lei precisa apenas da assinatura de Morales, abre caminho para que se realize uma corrida contra o tempo para aprovar os detalhes da nova Constituição, o que tem de ser feito até o dia 14 de dezembro.