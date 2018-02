Bolívia convoca referendo sobre mandatos para 10 de agosto A Bolívia vai realizar o referendo sobre o mandato do presidente Evo Morales e dos nove governadores regionais do país no dia 10 de agosto, disse Morales nesta segunda-feira, depois de assinar uma lei sobre o plano eleitoral. A assinatura da legislação foi feita horas antes de o presidente se reunir com os governadores, a maioria contrária a seu plano de nova Constituição e a favor do processos de autonomia. "Pela primeira vez em toda a história boliviana, que o povo boliviano não tenha apenas direito de escolher, mas também de revogar se as autoridades não servem ou não prestam serviço ao povo", disse o presidente ao promulgar a lei e pedir a todos os organismos internacionais que enviem observadores à consulta. (Reportagem de Carlos Alberto Quiroga)