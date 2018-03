Bolívia cria ministério para atender reclamações de empresas O governo da Bolívia estreou na sexta-feira um ministério encarregado de julgamentos e processos de arbitragem de companhias multinacionais eventualmente afetadas por nacionalizações. O chamado Ministério de Defesa Legal das Recuperações Estatais foi criado na quinta-feira a noite pelo presidente Evo Morales, que desde assumir o cargo em janeiro de 2006, colocou em vigência um plano de nacionalizações que já chegou ao setor petrolífero, ao de mineração e às telecomunicações. "Este é um passo para consolidar o controle estatal sobre os recursos naturais e os serviços básicos", disse ao assumir o cargo o chamado "ministro dos processos", Hector Arce, que era antes vice-ministro de Coordenação, posto importante da Presidência da República. Arce afirmou que na Bolívia há justiça e segurança jurídica "para as empresas limpas e honestas que entendem o princípio da mudança e transformação levado adiante pelo governo". "Para o caso de tropeçarmos com empresas que não compreendem estes princípios, criamos o Ministério", acrescentou. A Bolívia enfrenta atualmente pedidos de arbitragem da Euro Telecom International NV, do grupo Telecom Italia, pela nacionalização de sua filial local, a telefônica Entel, em maio. O pedido foi apresentado no Centro Internacional de Arranjo de Diferenças Relativas a Investimentos, um organismo do Banco Mundial do qual a Bolívia se retirou no ano passado. O grupo suíço Glencore fez um apelo por um tratado bilateral de investimentos firmado entre Bolívia e Suíça para fazer prevalecer seus direitos na empresa metalúrgica Vinto, nacionalizada em fevereiro de 2007. Nos meios econômicos, são considerados iminentes pedidos do grupo internacional de investimentos Ashmore e da petroleira anglo-holandesa Shell, pela nacionalização de sua participação de 50 por cento na operadora de dutos Transredes. O novo ministério deverá "assumir a defesa técnico-legal do Estado em litígios nacionais e internacionais em matéria de investimentos", disse o decreto de criação da entidade. (Reportagem de Ana María Fabri)