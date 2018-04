Bolívia deixa órgão arbitral do Banco Mundial A Bolívia abandonou formalmente um órgão do Banco Mundial que estabelece a mediação entre investidores e governos, por considerar que suas decisões são distorcidas, segundo o embaixador do país nos EUA, Gustavo Guzmán. Em entrevista à Reuters, ele disse que a Bolívia "parou de fazer parte do clube" na semana passada, referindo-se ao Centro Internacional para a Resolução de Disputas de Investimentos (ICSID, em inglês). "A Bolívia entende a importância dos tribunais arbitrais, mas se queixou deste em particular", disse ele. Pelo menos uma empresa, a Telecom Italia, ameaçou submeter a Bolívia à arbitragem internacional por causa dos esforços do presidente Evo Morales em exercer maior controle do Estado sobre a economia. Depois de nacionalizar o gás e o petróleo, em 2006, Morales planeja reformas semelhantes na mineração, nas telecomunicações e no setor elétrico. Em abril, o presidente baixou um decreto obrigando a Telecom Italia a vender ao Estado pelo menos uma parte da sua participação de 50 por cento da empresa de telefonia Entel. No mês passado, a Telecom Italia submeteu o caso à arbitragem da ICSID, que tem sede em Washington. Morales queixa-se repetidamente de que a ICSID favorece as multinacionais. "O que estamos tentando fazer é encontrar um novo equilíbrio na relação entre o Estado e os investidores, que na nossa opinião, por causa das políticas econômicas neoliberais, foi totalmente distorcida em favor dos investidores estrangeiros", disse Guzmán na noite de segunda-feira. O embaixador disse que a saída boliviana do órgão arbitral não deve afastar investimentos estrangeiros, pois o governo busca dar garantias jurídicas por meio de outros tribunais internacionais e da Justiça local.