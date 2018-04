Bolívia investirá US$80 mi em fábrica de 'petrocasas' O presidente da Bolívia, Evo Morales, investirá 80 milhões de dólares na construção de uma fábrica de "petrocasas", com a ajuda de seu aliado venezuelano, Hugo Chávez, informou o líder na segunda-feira. O complexo de construção de casas pré-fabricadas ficará no departamento de Oruro e usará combustível proveniente do Gasoduto Andino. O preço das casas oscilará entre 8.000 e 12 mil dólares e os primeiros beneficiários serão os parentes de vítimas da "Guerra do Gás", ocorrida em 2003. "Está aprovado que esta fábrica de 'petrocasas' será construída no departamento de Oruro", disse Morales em um evento em comemoração do aniversário do departamento, que ocorre em março. "Perto do gasoduto, que passa por Caracollo, decidimos instalar uma fábrica de petrocasas que custará 80 milhões de dólares", acrescentou. Mesmo assim, Morales garantiu que estão em "plena etapa de negociação", para saber se a construção do complexo seria feita graças a um crédito ou seria assumida pela EBIH (Empresa Boliviana de Industrialização de Hidrocarbonetos), em aliança com a Pequiben (Petroquímica da Venezuela).