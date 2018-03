Bolívia 'nacionaliza' luta contra o narcotráfico A Bolívia "nacionalizará" sua guerra contra o narcotráfico a partir de 2009, o que significa que o país assumirá o controle de uma luta que historicamente tem sido patrocinada por outros países, anunciou o governo. A Bolívia é o terceiro maior produtor mundial de cocaína, depois de Colômbia e Peru, mas segundo os Estados Unidos é o único país onde os cocaleiros ganharam poder político, depois de Evo Morales ter chegado à presidência há dois anos e meio. O país mais pobre da América do Sul destinará 16 milhões de dólares provenientes de recursos próprios para a luta contra o narcotráfico, mas manterá abertas as portas para a cooperação internacional. "O apoio internacional é respeitado e valorizado, mas não é uma dádiva, isso deve ficar claro, é parte de uma responsabilidade internacional", declarou o ministro de Governo, Alfredo Rada, na celebração do 21o aniversário da Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (FELCN). A nacionalização da luta contra as drogas e a abertura ao apoio internacional significarão uma melhora nos aspectos econômico e logístico do esforço nacional no combate ao narcotráfico, disse ele. "Vamos continuar pelo caminho já traçado, que significa uma interdição implacável contra os narcotraficantes e também a busca de acordos para evitar a expansão de cultivos de coca", declarou Rada. Os informes atuais indicam que a área plantada de coca na Bolívia varia de 20 mil a 28 mil hectares. Neste ano, agentes antidrogas destruíram 2.782 fábricas de cocaína e três laboratórios de refino. Segundo a imprensa local, 2.140 pessoas foram detidas nessas ações, entre bolivianos e estrangeiros.