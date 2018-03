Bolívia não implorará por benefícios dos EUA, diz ministro A Bolívia espera convencer os EUA na próxima semana a manter benefícios comerciais em vigor há vários anos mostrando ao governo norte-americano o quanto os bolivianos avançaram na luta contra as drogas, afirmou na terça-feira uma importante autoridade do país sul-americano. "Vamos para lá com números e dados que mostram por que essa nos parece ser uma decisão injusta", afirmou o ministro boliviano das Finanças, Luis Alberto Arce, a repórteres. "A Bolívia não vai ficar implorando nada." O país e mais três outras nações andinas -- a Colômbia, o Peru e o Equador -- podem exportar a maior parte de suas mercadorias aos EUA sem pagar impostos conforme estipula um programa de preferência comercial em vigor há 17 anos. A região andina é fonte da maior parte da cocaína consumida no mundo. No entanto, as relações entre os EUA e a Bolívia tornaram-se cada vez mais tensas desde que Evo Morales assumiu a presidência boliviana, em 2006. No mês passado, Morales expulsou o embaixador norte-americano acusando-o de incentivar violentos protestos de rua. O governo dos EUA respondeu expulsando o embaixador boliviano. O presidente norte-americano, George W. Bush, começou então a adotar medidas para suspender os benefícios comerciais da Bolívia devido ao que autoridades dos EUA descrevem como a falta de cooperação do país no combate às drogas. Se o governo Bush cumprir sua ameaça, poderia provocar o corte de vagas de trabalho em setores bolivianos como os de produtos têxteis, de couro, de jóias e madeireiro, disse Arce. Esses setores dependem do acesso privilegiado garantido pela Lei de Promoção do Comércio Andino e da Erradicação de Drogas. O ministro disse ter sido encarregado por Morales de liderar os esforços com vistas a salvar os benefícios comerciais. Arce deve depor em uma reunião a ser realizada na próxima semana pelo governo Bush para tratar da questão. A Bolívia deve então mostrar como seus esforços de combate às drogas são positivos quando comparados com os de outros países e também argumentará que os EUA deveriam estar eles próprios esforçando-se mais para diminuir sua enorme demanda por narcóticos, disse Arce. "Compreendemos claramente que a luta contra as drogas é uma questão de responsabilidade compartilhada", afirmou o ministro. A Bolívia não revisará sua decisão de expulsar o embaixador norte-americano até depois das eleições presidenciais de 4 de novembro, nos EUA, disse Arce, que estava em Washington para participar de reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. "Preferimos esperar pela eleição e, logo depois disso, retomar as relações diplomáticas com os EUA", afirmou.