Bolívia pede apoio na OEA contra referendo de Santa Cruz O governo da Bolívia pediu nesta sexta-feira na OEA reprovação ao referendo de que acontece no domingo pelo autonomia do Departamento de Santa Cruz. O pleito é considerado ilegal pelo presidente Evo Morales e pode resultar em confrontos violentos no país andino. O chanceler boliviano David Choquehuanca pediu em reunião extraordinária do Conselho Permanente da Organização de Estados Americanos (OEA) apoio ao governo "legalmente constituído" de Morales e uma "recusa" às tentativas de "quebrar a ordem constitucional". "Solicito ao Conselho Permanente (...) o respaldo ao governo legalmente constituído, ao estado de direito, e à institucionalidade democrática na Bolívia, recusando qualquer tentativa de quebrar a ordem constitucional", disse o ministro em discurso. Uma proposta de resolução formulada originalmente pelo governo da Bolívia com sete itens, obtido pela Reuters, propõe apoio ao governo de Morales, rejeita o rompimento da ordem institucional e lamenta a realização do referendo do dia 4 de maio em Santa Cruz. O referendo é promovido por líderes da oposição conservadora que estão contra a nova Constituição promovida por Morales. Durante a sessão do Conselho, o secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, disse que a crise política na Bolívia tem três riscos: afetar a integridade territorial do país, romper a unidade democrática e acabar em violência.