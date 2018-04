Bolívia tem planos para estatizar empresas do setor elétrico A Bolívia prepara um plano para estatizar as empresas de energia elétrica do país, controladas na sua maioria por companhias estrangeiras, informou na segunda-feira o novo ministro de Hidrocarbonetos e Energia, Osca Coca. Após tomar posse, Coca recebeu das mãos do antecessor, Saúl Avalos, um documento com a estratégia para estatizar as geradoras e transportadoras elétricas. "Analisarei a documentação, e antes do fim de semana me referirei ao tema", disse Coca. As maiores geradoras de energia da Bolívia são a Corani, que tem 50 por cento do controle vinculado à Ecoenergy International --subsidiária da GDF Suez-- e a Guaracachi, na qual a britânica Rurelec detém metade do pacote acionário. (Por Diego Oré)