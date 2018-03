Bolívia veta presença de aviões americanos antidrogas

O presidente Evo Morales negou à agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) a permissão de sobrevoar o território boliviano, informou nesta quinta-feira, 2, a agência de notícias estatal ABI. Durante um discurso no Departamento (Estado) de Tarija, Evo revelou que em 30 de setembro recebeu uma carta da DEA onde solicitava a uma instituição do Estado boliviano permissão para sobrevoar o território nacional. Veja também: Diálogo na Bolívia segue suspenso e oposição pede garantias "Quero dizer publicamente a nossas autoridades do setor que não estão autorizadas a dar permissão para que a DEA possa sobrevoar o território boliviano", assinalou Evo. Segundo a ABI, o presidente justificou sua decisão dizendo que o sentimento do povo boliviano é de luta contra o "império" para recuperar a soberania e a dignidade. O governo americano iniciou um processo para suspender a Bolívia do Sistema de Preferências Tarifárias (ATPDEA), sob a alegação de que o governo boliviano não colabora na luta antidrogas. "É uma lástima que a Bolívia perca o ATPDEA, justamente quando devia assegurar o maior mercado do mundo, na ante-sala de uma crise financeira de escala mundial", disse o presidente do Instituto Boliviano de Comércio Exterior (IBCE), Ernesto Antelo, ligado ao empresariado. Há quase três semanas Evo expulsou o embaixador dos EUA, Philip Goldberg, o que piorou a relação entre os países. Morales acusou o representante norte-americano de ingerência na política boliviana. O governo dos Estados Unidos, que nega a acusação, respondeu expulsando o embaixador boliviano de Washington.