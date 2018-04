Bolivianos fecham fronteira com Brasil em protesto contra Evo

A única estrada que faz a ligação entre Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, e Puerto Quijarro, na Bolívia, está bloqueada desde a zero hora desta quinta-feira, 29. Veja também: Oposição boliviana paralisa regiões em protesto anti-Morales Especial: Tensão na América do Sul Durante todo o dia houveram congestionamentos dos dois lados da fronteira, com quilômetros de automóveis, caminhões, ônibus e utilitários tentando fazer a travessia. Não há previsão para a liberação da rodovia. O local não foi interditado para os pedestres brasileiros e bolivianos. Homens, mulheres e crianças bolivianas fecharam a fronteira em protestando contra a Constituição impulsionada pelo partido do presidente Evo Morales, sem a participação dos políticos da oposição. Velhos caminhões foram colocados na linha divisória e todas as atividades estão paralisadas, inclusive o comércio em lojas e feiras livres. A estrada que passa por Corumbá e vai até Santa Cruz de La Sierra, a mais importante cidade desta porção da Bolívia, é canal de escoamento da produção de gêneros alimentícios, minérios e outros produtos. Passageiros de ônibus com destino a Corumbá, são obrigados a seguir viagem a pé. Em Corumbá, o movimentado comércio da cidade, nas proximidades da fronteira, amanheceu com as lojas vazias. A maioria dos fregueses é de bolivianos, freqüentadores de supermercados, lojas de ferragens e estabelecimentos agropecuários. O movimento é denominado "paro cívico pela democracia" e deverá terminar até o meio dia de sexta-feira, 30, conforme previsão dos organizadores.