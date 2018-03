Bolivianos festejam nas ruas convocação para referendo O Congresso da Bolívia aprovou nesta terça-feira a convocação para um referendo constitucional no dia 25 de janeiro, decisão que levou o presidente Evo Morales e seus seguidores a festejarem pelas ruas de La Paz. A lei que convoca o referendo foi sancionada depois de um debate de 18 horas de duração encerrado pelo vice-presidente Álvaro Garcia. Segundo o vice-presidente, o projeto sancionado seria entregue imediatamente a Morales, que esperava pela aprovação na rua, em frente ao Congresso. Morales, líderes sindicais nacionais e vários ministros cantaram uma canção popular boliviana chamada "Viva minha pátria Bolívia", e depois dançaram na praça central, entre o Congresso e o Palácio do Governo. "Esta convocação e o projeto da nova Constituição são produtos do esforço dos quatro partidos do Congresso", disse Garcia. O debate foi concluído sem que todos os parlamentares previstos discursassem e foi seguido pela votação da proposta, enquanto ficava evidente que os manifestantes que acompanhavam Morales do lado de fora da sede do Congresso perdiam a paciência, e renovavam ameaças de tomar a instituição. Morales, que passou a noite de segunda-feira com milhares de bolivianos em uma vigília a espera da aprovação do referendo constitucional, pediu paciência várias vezes. "Aguentamos com muita paciência e vamos seguir aguentando pelo povo boliviano", prometeu na madrugada aos companheiros de vigília, muitos deles recém-chegados de uma caminhada de oito dias. Morales, que construiu sua carreira política com décadas de marchas e bloqueios de estradas, continuava acordado quando foi anunciado que a lei que possibilitará o referendo foi sancionada. A lei, aprovada como produto de um árduo acordo político, estabelece que no dia 25 de janeiro os bolivianos votem em um referendo sobre a nova carta magna, e em dezembro do ano que vem nas eleições adiantadas.