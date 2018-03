Bombardeio na Colômbia deixa 10 rebeldes das Farc mortos

Pelo menos dez guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) morreram em um bombardeio da Força Aérea Colombiana a um acampamento rebelde situado no departamento de Arauca, fronteiriço com a Venezuela, informaram nesta segunda-feira, 28, fontes oficiais. Uma fonte da Força Aérea Colombiana disse que a operação foi realizada em uma paragem do município de Arauquita (nordeste) contra a frente 10 das Farc depois de seis meses de acompanhamento. Além disso, destacou que no bombardeio morreu o chefe guerrilheiro José Felipe Rizzo, conhecido como "Jurga jurga", e outros guerrilheiros das Farc.