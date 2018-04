Brasil anuncia envio de US$ 2 milhões para combater cólera no Haiti

Um garoto segura balde com fezes de bebê com diarreia em acampamento de Porto Príncipe

SÃO PAULO- O Itamaraty anunciou nesta segunda-feira, 25, que enviará US$ 2 milhões em ajuda ao Haiti para a compra de remédios e equipamentos hospitalares no combate ao surto de cólera que já matou 259 pessoas no país caribenho.

O número total de casos confirmados de cólera subiu para 3.342, a maior crise sanitária desde o terremoto de janeiro que matou 300 mil pessoas e devastou o país.

Segundo comunicado da chancelaria brasileira, o Ministério da Saúde deverá enviar ainda nesta semana dois médicos epidemiologistas, que ajudarão as autoridades sanitárias locais na montagem de estratégia de combate à doença, atendendo a um pedido do governo haitiano.

As autoridades brasileiras também estudam a possibilidade de transferir recursos autorizados por crédito extraordinário para a ação do escritório da Organização Pan-Americana de Saúde no país mais pobre das Américas.

Esses temas foram discutidos durante uma reunião promovida pelo chanceler Celso Amorim com representantes dos ministérios da Saúde e da Defesa. O embaixador brasileiro no Haiti, Igor Kipman, também participou da reunião, informou a nota.