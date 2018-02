Brasil defende diálogo com Honduras e retorno do país à OEA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera que é "importante retomar o diálogo" com Honduras e que esse país seja novamente recebido na Organização dos Estados Americanos (OEA), afirmou nesta sexta-feira, 19, seu porta-voz, Marcelo Baumbach.

De acordo com o porta-voz, Lula "não quer que perdure essa situação de ruptura do diálogo com o Governo hondurenho", presidido desde janeiro por Porfirio Lobo.

Segundo Baumbach, a cúpula do Grupo do Rio marcada para semana que vem no México pode ser uma "oportunidade" para estreitar posições com o resto da América Latina.

Haia

Ontem, o presidente de Honduras, Porfirio Lobo, instruiu sua chancelaria na quinta-feira para que suspenda uma ação contra o governo do Brasil na Corte Internacional de Justiça. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 19, no site do jornal local La Tribuna.

A denúncia contra o Brasil havia sido feita durante o governo do presidente de facto Roberto Micheletti. Segundo Lobo, o país não deve seguir amarrado a questões como essa, no momento em que busca o reconhecimento da comunidade internacional.