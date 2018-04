Brasil pode enviar mais 800 militares para o Haiti

O presidente do Senado, José Sarney, convocou para a próxima segunda-feira, 25, uma reunião da comissão representativa do Congresso para decidir sobre o envio de mais 800 militares ao Haiti. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 20.

De acordo com a Agência Senado, numa conversa telefônica com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, Sarney foi informado de que o governo vai enviar ao Congresso projeto de decreto legislativo para o envio de 700 homens do Exército Nacional e outros 100 da Polícia Militar, para um reforço nas medidas de segurança em vigor naquele país.

No início desta tarde, Sarney já entrou em contato com os oito senadores e 17 deputados que integram a comissão representativa do Congresso, que pode deliberar sobre decisões que exijam aprovação dos congressistas durante o recesso parlamentar.