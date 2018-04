Brasileiro é assassinado a tiros por narcotráfico no norte do México

CULIACÁN, MÉXICO- Um brasileiro foi assassinado a tiros na noite de ontem em Culiacán, no estado mexicano de Sinaloa, onde outras cinco pessoas também morreram baleadas em atos diferentes, informou um funcionário da procuradoria estadual nesta sexta-feira, 8. As informações são da agência de notícias AFP.

O brasileño Miguel Fabricio Ibarra Almeida, de 46 años e que morava a cidade, foi executado quando entrava em seu veículo. "As testemunhas dizem que os homicidas viajavam em outro veículo e dispararam com fuzis da alto poder, tipo AK-47", disse um funcionário da procuradoria à AFP, sob condição de anonimato.

Em Mazatlán, um dos destinos turísticos de litoral mais importantes do México, um jovem de 21 anos foi baleado a poucos metros de sua casa. No cadáver, foi colocada uma mensagem atribuindo o assassinato ao cartel Los Zetas, segundo a imprensa local.

Na cidade de Navolato, duas pessoas foram mortas a tiros no cruzamento de uma estrada." Segundo a polícia, as vítimas estavam seminuas, algemadas e com os olhos cobertos com fita adesiva.

As outras duas vítimas foram baleadas nos municípios de Mocorito e Elota.

O capo de drogas mais procurado do mundo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, é de Sinaloa, cujo cartel de Sinaloa está em disputa em vários estados mexicanos com o dos Zetas, um dos mais sanguinários do México.

Desde que o presidente Felipe Calderón assumiu o poder, em dezembro de 2006, e declarou guerra contra o narcotráfico, mais de 29 mil pessoas morreram no país em ações relacionadas ao crime organizado.