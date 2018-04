Brasileiros fazem parto improvisado em garagem no Haiti

A mulher haitiana que deu à luz um bebê com a ajuda de soldados brasileiros, duas horas após o terremoto que devastou o país, corre risco de morrer, informou a Agência Brasil.

O capitão médico Fabrício Almeida de Moura informou que a criança passa bem, mas a mãe sofre de uma hemorragia que não cessa.

"A criança está bem, está se alimentando com leite, mas a mãe está com sérias complicações de hemorragia", disse o militar à agência na noite de quarta-feira.

O parto foi realizado em um hospital improvisado na base Charles, onde a maior parte dos militares brasileiros está localizada.

"Ela não estava ferida. O susto com o terremoto fez com que entrasse em trabalho de parto e tivemos que fazer o parto em uma garagem", explicou o capitão que coordena os trabalhos no hospital.

Até agora, o centro já atendeu 120 feridos pelo terremoto. Setenta deles permanecem internados, pois, além dos primeiros socorros, eles precisam agora de procedimento cirúrgico. Alguns deles chegaram com membros destruídos e precisam ser amputados.

"O problema é que temos pessoas que estão começando a ter febre e a apresentar quadro de infecção. Se não forem atendidas rapidamente, não sobreviverão", disse o médico.

