Brasileiros ilhados no Peru chegam ao Rio de Janeiro

Os 62 brasileiros vindos do Peru para o Brasil desembarcaram no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 4h30 desta segunda-feira, 1. Segundo informações da Força Aérea Brasileira (FAB), estão todos bem de saúde.

O grupo estava entre os turistas que ficaram ilhados por uma semana em Águas Calientes por causa das fortes chuvas que atingiram a região. Eles embarcaram às 17h50 (horário de Brasília) em um C-130 Hércules da FAB, em Cuzco. A aeronave fez uma escala técnica em Rio Branco. O avião, que saiu do Galeão no sábado, 30, em direção ao Peru, levou ao país 14 toneladas de alimentos para ajudar as vítimas das enchentes.

Familiares recebem brasileiros que ficaram isolados uma semana no Perru. Foto: Fabio Motta/AE