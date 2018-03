Bruni canta 'cocaína colombiana' e causa mal-estar com Bogotá

A Colômbia expressou na quinta-feira, 13, o seu descontentamento com uma canção da primeira-dama francesa, Carla Bruni, na qual ela faz referência à cocaína produzida ilegalmente no país. "Você é minha droga. Mais letal que a heroína do Afeganistão e mais perigosa que cocaína colombiana", canta a mulher de Nicolas Sarkozy em um disco que será lançado em julho. O chanceler colombiano, Fernando Araújo, disse a música faz apologia ao consumo de drogas que trazem morte e violência para o país. "Consideramos que, na boca da mulher do presidente da França, essa afirmação é muito dolorosa para a Colômbia", disse o diplomata a jornalistas. "Essa coisas acontecem quando se mistura política com teatro, lamentamos profundamente", acrescentou Araújo, que declarou que a Colômbia não apresentará uma nota de protesto ao governo francês. A canção está no terceiro disco de Bruni, o primeiro lançado pela ex-modelo desde que se casou com Sarkozy, em fevereiro. A Colômbia é considerada o país que mais produz cocaína, com 600 toneladas métricas por ano, apesar dos esforços do governo e das Forças Armadas para erradicar as plantações de folha de coca e destruir os laboratórios de produção nas áreas montanhosas e de selva. Araújo pediu à comunidade internacional que não faça apologia ao consumo de drogas e acompanhe a Colômbia na luta contra as substâncias proibidas.