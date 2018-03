Bush diz estar 'orgulhoso' de Uribe por libertação de ex-reféns

O presidente dos EUA, George W.Bush, disse nesta quinta-feira, 3, estar "orgulhoso" do colega colombiano Álvaro Uribe, depois da operação que resgatou 15 ex-reféns do poder das Farc na última quarta-feira, incluindo a ex-candidata à presidência Ingrid Betancourt. O direitista Uribe é o principal aliados dos EUA na America Latina. "Estou muito orgulhoso da nossa relação com a Colômbia, e do meu amigo Uribe", disse o presidente dos EUA. Veja também: Ingrid pede liga de países para libertar reféns Após 6 anos, Ingrid reencontra os filhos em Bogotá Uribe quer libertação de reféns para negociar Chávez reitera apelo para que Farc deponham armas Ingrid Betancourt chega à França nesta sexta Americanos que estavam em poder das Farc chegam aos EUA Ouça o relato de Ingrid Betancourt (em espanhol) Para ex-líderes colombianos, negociar é única saída para Farc Quem são os ex-reféns libertados pela Colômbia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt Os Estados Unidos sabiam dos planos colombianos para libertar Ingrid Betancourt e outros 14 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), segundo informou nesta quinta-feira, 3, a porta-voz do governo Dana Perino. Contudo, a Casa Branca declarou que o governo colombiano não necessitava de um "sinal verde" de seu aliado americano para realizar a operação. "Nós estávamos informados desde as fases de planificação, mas foi uma operação concebida pelos colombianos e executada por eles com nosso completo apoio", declarou a Casa Branca. A porta-voz afirmou ainda que desde que os três americanos foram seqüestrados pelo grupo, há cinco anos, Washington coordena ações com Bogotá "para libertá-los, porém a ação deveria ser feita de modo que a segurança das pessoas fosse garantida e dispondo de uma inteligência operacional para resgatá-los a salvo". Os EUA afirmaram ainda que a ação foi planejada por um longo tempo.