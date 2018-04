Bush e Clinton saem em defesa de Obama na TV americana

Os ex-presidentes americanos George W. Bush e Bill Clinton saíram em defesa do atual ocupante da Casa Branca, Barack Obama, e negaram que haja qualquer interesse político na ação americana de ajuda às vítimas do terremoto do dia 12 no Haiti.

Repercussões políticas:

Brasil pedirá que ONU defina papéis no Haiti

EUA não vão se sobrepor a Minustah, diz adido militar

Após encontro com Préval, Hillary promete parceria com Haiti

Para analistas, Obama tenta superar lições do Katrina

México propõe reunião do Conselho de Segurança da ONU

"Não é hora de se preocupar com política", disse Bush em uma entrevista gravada no sábado para o programa Meet The Press, da NBC. Os dois antecessores de Obama irão coordenar um fundo privado de ajuda ao Haiti.

Bush disse que não sabe a que se refere, os críticos quando dizem que o presidente tenta somar pontos políticos ao ordenar uma resposta ampla à catástrofe. "Tem uns caras que são...filhos perderam seus pais e estão sem água. Há um desespero enorme. Quero ajudar essas pessoas a lidar com o desespero", acrescentou o ex-presidente.

Um dos mais ferozes críticos de Obama tem sido o radialista conservador Rush Limbaugh, que pediu a seus ouvintes que não dê dinheiro pois acredita que não tinha certeza de que a ajuda seria realmente destinada ao Haiti.

Clinton disse que o debate político é saudável, mas que não se deve deixar o partidarismo influenciar questões humanitárias. "Não ajuda em nada perder tempo com um assunto tão sem sentido", afirmou. "Um desastre desta magnitude nos faz lembrar que todos somos humanos".