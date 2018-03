Bush parabeniza Uribe por libertação de reféns

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, parabenizou nesta quarta-feira, 2, o colega colombiano, Álvaro Uribe, pelo resgate de 15 sequestrados que estavam há anos nas mãos da guerrilha Farc, disse um porta-voz da Casa Branca. Veja também: Resgate foi absolutamente impecável, diz Ingrid Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano EUA elogiam operação de resgate Resgate de Ingrid é vital para a paz, diz Evo Farc devem selar paz com Uribe, diz embaixador Chanceler colombiano se diz emocionado O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Depoimento dos filhos de Ingrid (em espanhol) Em uma conversa telefônica nesta tarde, ambos falaram sobre "as boas notícias" pela libertação dos sequestrados, entre os quais a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, três norte-americanos e 11 militares e policiais colombianos, acrescentou o porta-voz. "O presidente Bush felicitou o presidente Uribe, dizendo a ele que é um 'líder forte"', afirmou Gordon Johndroe, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. "O presidente Uribe agradeceu ao presidente Bush por seu apoio e confiança no governo da Colômbia", acrescentou. Uribe é o principal aliado na América Latina dos EUA, que dão apoio militar e financeiro na luta contra o narcotráfico e grupos ilegais colombianos. (Por Adriana Garcia)