Bush quer transição democrática com saída de Fidel O presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou nesta terça-feira que espera que a aposentadoria do líder cubano Fidel Castro marque o início de uma transição democrática na ilha caribenha. "Eu acredito que a mudança com Fidel Castro deve marcar o começo de um período de transição democrática", disse Bush em entrevista coletiva à imprensa, realizada em Ruanda -- o país integra o roteiro de sua visita a cinco países africanos. Fidel, 81, anunciou que não vai retornar à liderança do país como presidente, aposentando-se como chefe de Estado 49 anos depois de ter tomado o poder em uma revolução armada. (Por Tabassum Zakaria)