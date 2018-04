Cabo de fibra ótica unirá Cuba e Venezuela em 2011

O cabo que vai atravessar o Caribe deve melhorar a conectividade de Cuba, que, de acordo com estatísticas da União Internacional de Telecomunicações, tem uma das menores taxas de penetração à Internet na América Latina.

"Esse projeto... fortalecerá a soberania e a segurança nacional", disse a agência estatal de notícias Prensa Latina, citando o vice-ministro de Informática, Alberto Rodríguez.

"A instalação do cabo permitirá multiplicar por 3 mil vezes as velocidades atuais de transmissão de dados, imagens e voz", acrescentou o vice-ministro durante um encontro com empresários do Azerbaijão.

De acordo com estatísticas oficiais, Cuba tem uma taxa de conexão à Internet de 14 por cento, mas, na maioria dos casos, trata-se de uma Intranet de páginas locais.

Sondagem oficial divulgada no mês passado indicou que apenas 2,9 por cento dos cubanos acessou à Internet nos últimos 12 meses.

O cabo de fibra ótica entre Cuba e Venezuela é um projeto que ambos os países esquerdistas sonham desde o início de 2007 e estaria orçado em cerca de 70 milhões de dólares, segundo a Prensa Latina.

(Reportagem de Esteban Israel)