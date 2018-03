Cachorro é preso acusado de agressão no Equador

Um cão da raça Rottweiler foi detido pela Polícia e levado a uma prisão de Quito, no Equador, acusado de atacar uma pessoa, informou um canal de televisão nesta quarta-feira, 24. O coronel Rodrigo Tamayo, chefe da Polícia Judiciária da província de Pichincha, confirmou ao canal Ecuavisa que Toby, o cachorro detido, está nas celas da instituição com outros réus. "O cão está na qualidade de detido, porque no domingo passado atacou uma pessoa", afirmou Tamayo. O intendente da Polícia de Pichincha, Mario Cárdenas, que teria ordenado a detenção, afirmou que o animal causou ferimentos e hematomas na vítima. Segundo a Ecuavisa, o cão não registra antecedentes criminais. O seu dono pode ser condenado a pagar uma multa de US$ 2 a US$ 4. Além disso, o animal está sob vigilância policial, recebendo o mesmo tratamento que os demais internos. Ele tem horários de visita, de banho e de alimentação. Mas a sua cela é uma jaula localizada num dos pátios da Polícia Judiciária. Tamayo disse estar preocupado com o fato, pois um dos problemas da cidade é a superlotação nas prisões, agravada agora pela presença "de animais".