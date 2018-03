Calderón parabeniza Uribe por resgate de reféns das Farc

O presidente do México, Felipe Calderón, conversou na noite desta quarta-feira, 2, com seu colega colombiano, Álvaro Uribe, para felicitá-lo pela "operação bem-sucedida" que libertou 15 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Veja também: Ouça o relato de Ingrid Betancourt (em espanhol) Resgate de reféns das Farc durou 22 minutos e 13 segundos Uribe pede libertação de todos os reféns para negociar paz Libertação foi milagre, precisamos lutar pelos reféns, diz Ingrid Resgate foi absolutamente impecável, diz Ingrid Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano EUA elogiam operação de resgate Rice pede às Farc que libertem outros reféns O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt Depoimento dos filhos de Ingrid (em espanhol) Segundo um comunicado da Presidência mexicana, Calderón elogiou a estratégia adotada para a libertação dos reféns, que "fortalece a vida democrática e a convivência social da Colômbia". Horas antes, a Chancelaria mexicana divulgou um comunicado afirmando que é imprescindível que as Farc "atendam aos apelos da sociedade colombiana e da comunidade internacional, e dêem um passo em direção à libertação de todas as pessoas que ainda estão privadas de sua liberdade". Além da ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, foram resgatados onze militares e policiais colombianos, assim como três cidadãos americanos.