Câmara abre investigação de Uribe e paramilitares na Colômbia

O presidente colombiano Álvaro Uribe será investigado por um grupo de três parlamentares selecionados pela Câmara dos Deputados, para verificar a suspeita envolvimento e influência de organizações paramilitares na reeleição de Uribe, em 2005. Veja também: Uribe extradita chefes paramilitares presos para os EUA Segundo a agência Colprensa, a presidente da Comissão de Acusação da Câmara, Amanda Ricardo, designou dois deputados governistas e um da oposição liberal para a investigação. São eles José Piamba, Edgar Torres e Jaime Duran Barrera, respectivamente. O grupo deverá investigar a denúncia contra o presidente Uribe, apresentada pelo deputado Luis Carlos Avellaneda (Partido Pólo Democrático, de esquerda), e também as acusações do caso Medina, enviado pela Suprema Corte da Justiça. Recentemente, a ex-parlamentar Yidis Medina foi presa, sob ordem da Suprema Corte, após admitir que vendeu seu voto para favorecer o segundo mandato de Uribe. A presidente da Comissão designou o deputado Torres como coordenador do grupo parlamentar de investigação sobre as relações entre Uribe e os paramilitares. Mas a decisão foi criticada pelo autor da denúncia, o deputado Avellaneda, já que Torres "já manifestou publicamente sua proximidade com Uribe."