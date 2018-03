Caminhoneiros argentinos decidem suspender piquetes Os caminhoneiros argentinos decidiram na sexta-feira suspender os piquetes que ameaçavam provocar desabastecimento nas cidades, já que os produtores rurais recuaram na sua recusa em vender grãos. O ministro da Justiça, Aníbal Fernández, disse a jornalistas que o governo estava disposto a acionar policiais e militares, "sem armas e sem repressão", para interromper os bloqueios nas estradas. "É crucial restaurarmos a livre circulação de veículos", disse ele. Mas antes que isso fosse necessário os dirigentes de dois sindicatos de transportadores anunciaram o fim dos piquetes, um subproduto da crise entre governo e produtores rurais por causa de um imposto sobre exportações. "Decidimos acabar a medida de protesto porque [os ruralistas] confirmaram ontem em reuniões e hoje por telefone que vamos poder carregar grãos e levá-los para o porto", disse Carlos Di Nunzio, presidente da Federação dos Transportadores Rurais, em entrevista coletiva ao lado do secretário nacional de Transportes. Não está claro quando as estradas serão liberadas e se membros de outros sindicatos seguirão a ordem. Os fazendeiros suspenderam seu locaute (greve patronal) na semana passada, mas alguns, ainda inconformados com o novo imposto progressivo sobre a exportação de soja, se recusam a carregar seus produtos nos caminhões. Grupos de consumidores e fontes do setor alimentício dizem que os piquetes rodoviários começam a provocar escassez de alimentos e combustível em algumas áreas. "Fazer entregas está realmente complicado. Não conseguimos chegar a certas áreas", disse Ernesto Arenaza, gerente de relações institucionais da fábrica de laticínios La Serenisima. Essa situação pode agravar ainda mais a inflação, que em maio chegou a 0,6 por cento -- cifra que muitos economistas e consumidores dizem estar sendo "maquiada" pelo governo para evitar desgastes políticos e os custos da indexação de títulos públicos. Os produtores rurais suspenderam oficialmente seu protesto no domingo, mas ainda esperam retomar as negociações com o governo, que já fez ajuste no sistema de taxação progressiva. Rosario, principal porto graneleiro argentino, na margem do rio Paraná, teve o comércio afetado pelos piquetes rodoviários. "Já faz três dias que não chega nenhum caminhão", disse um agente. "É muito preocupante. Há navios esperando para serem carregados." A Argentina é o terceiro maior exportador mundial de soja e o maior fornecedor global de óleo e farelo de soja. China e União Européia são seus principais clientes. O conflito agrário na Argentina contribuiu com a atual alta global da soja e derruba o valor dos títulos argentinos. Preocupados, muitos argentinos compraram dólares, o que levou o Banco Central a intervir para segurar a cotação do peso. A popularidade da presidente Cristina Fernández caiu durante a crise, iniciada apenas três meses após sua posse. Ela diz que o polêmico imposto é uma forma de combater a inflação, garantir os estoques internos de alimentos e redistribuir renda. REUTERS MPN MS