Canadá diz que Cuba tem de aceitar democracia para voltar à OEA

O Governo do Canadá disse neste sábado que Cuba tem de aceitar "as práticas e princípios democráticos" para voltar à Organização dos Estados Americanos (OEA), que derrubou esta semana a suspensão que pesava contra a ilha.

O Executivo também advertiu que está "gravemente preocupado" com a situação da democracia na Nicarágua, Honduras e, em menor medida, Guatemala.

O secretário de Estado do Canadá para Assuntos Exteriores no continente americano, Peter Kent, disse durante que "a eventual reintegração (de Cuba) com completa participação estará condicionada à aceitação das práticas e princípios democráticos da OEA".

Kent disse em comunicado que o Canadá tinha participado ativamente do acordo que permitiu derrubar a suspensão contra Cuba imposta pela OEA em 1962 e que Ottawa apoiava totalmente a iniciativa.

A declaração de Kent parecia contradizer declarações prévias do porta-voz do primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, nas quais afirmou que Cuba não poderia voltar à OEA enquanto não se transformasse democraticamente.

"Não houve nenhuma mudança na posição do Canadá", afirmou Kent, que também revelou que a revolução para derrubar a suspensão de Cuba aconteceu após longas negociações.