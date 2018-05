Candidato de esquerda peruano promete estabilidade e cita Lula

Humala ficou em primeiro lugar no primeiro turno da eleição, realizado no domingo. O Peru é uma das economias que crescem com maior rapidez no mundo, e o candidato tem adotado um tom cada vez mais moderado para aumentar suas chances no segundo turno contra a populista de direita Keiko Fujimori.

Humala, que perdeu por pouco a disputa de 2006 com uma plataforma anticapitalista, agora diz que manterá as concessões feitas às empresas privadas, respeitará a independência do Banco Central, gastará com responsabilidade e honrará os pactos de livre comércio.

As promessas convenceram alguns em Wall Street de que ele será um líder de centro-esquerda como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da silva, mas os mercados de câmbio e a bolsa peruana têm apresentado volatilidade.

"O que quer um investidor? Um investidor quer estabilidade contratual e paz social", disse ele à rádio RPP.

Humala distanciou-se de seu mentor político Hugo Chávez, presidente da Venezuela e crítico feroz dos EUA, e diz que Lula conseguiu unir crescimento econômico e programas sociais eficazes.

"Reconhecemos que há um processo bem-sucedido em andamento no Brasil, que promoveu um crescimento econômico que combina inclusão social com respeito pelo equilíbrio macroeconômico", disse Humala.

Com 92 por cento dos votos de domingo contabilizados, as autoridades afirmaram que Humala tinha 31,8 por cento dos votos. A deputada Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (atualmente preso), estava com 23,5 por cento, e o ex-banqueiro de Wall Street Pedro Pablo Kuczynski contava com 18,7 por cento dos votos.

Humala, que se coloca como um homem do povo cuja intenção é acabar com a pobreza que aflige um terço dos peruanos, diz que resolverá os conflitos sociais que têm colocado em risco cerca de 40 bilhões de dólares em projetos de mineração e petróleo.