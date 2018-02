Candidato do PRI Peña Nieto será novo presidente do México

CIDADE DO MÉXICO - O Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o México pela maior parte do século 20, proclamou vitória na eleição presidencial de domingo, encerrando um período de 12 anos na oposição, após uma campanha dominada pelas preocupações econômicas e a guerra contra o tráfico de drogas. A amostragem, conhecida como contagem rápida dos votos, foi elaborada pelo Instituto Federal Eleitoral (IFE), o órgão reitor do pleito.

Com a promessa de restaurar o crescimento econômico, o candidato Enrique Peña Nieto conquistou uma vantagem clara sobre seus adversários nas pesquisas de boca-de-urna e numa contagem inicial dos votos realizada pelas autoridades eleitorais.

Apesar de os principais concorrentes terem afirmado que ainda é cedo demais para reconhecer a derrota, Peña Nieto, de 45 anos, realizou um discurso da vitória à noite saudando seus eleitores, e uma importante autoridade eleitoral disse que a vantagem do candidato do PRI é irreversível.

"Os mexicanos deram uma nova chance ao nosso partido. Vamos honrar os resultados", disse um visivelmente emocionado Peña Nieto aos seguidores na sede do PRI, na Cidade do México.

Eleitores em festa comemoraram com cartazes com caricaturas de seu candidato e bandeiras com as cores vermelho, verde e branco -- da bandeira do México e também do partido.

O presidente Felipe Calderón, que está deixando o cargo, saudou Peña Nieto pela vitória, que representou uma volta por cima para o PRI.

Com retornos de mais de dois-terços das urnas, Peña Nieto tinha 37 por cento dos votos, mais de quatro pontos percentuais à frente do adversário de esquerda Andrés Manuel López Obrador.

Projeções iniciais da emissora de TV Milenio indicaram que o PRI não conseguiu votos suficientes para formar maioria absoluta tanto no Senado como na Câmara.