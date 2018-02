Capriles desafia Maduro com comício em reduto do governo em Caracas

A avenida Bolivar, no centro da capital, que normalmente é tomada pelo vermelho usado por seguidores do presidente morto Hugo Chávez, ficou abarrotada de opositores que vestiam amarelo, azul e vermelho, cores da bandeira venezuelana.

Milhares de venezuelanos chegavam de diversos pontos da capital para reunir-se com o candidato, que no próximo domingo vai disputar a Presidência pela segunda vez em seis meses, depois da morte de Chávez, que lutou durante dois anos contra um câncer originado na pelvis.

"Como vai a (avenida) Bolivar? Me dizem que são milhares e milhares caminhando pelas ruas de nossa Caracas. Bravo! Somos milhões e no (dia) 14 ganharemos", escreveu Capriles, governador de Miranda, o segundo Estado com maior populoso do país, em sua conta no Twitter.

Apesar do otimismo, no entanto, o político de 40 anos aparece na maioria das pesquisas, ao menos, 10 pontos percentuais abaixo de Maduro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maduro, designado pelo próprio Chávez como seu sucessor, tenta se mostrar similar ao seu padrinho e propõe seguir guiando a Venezuela pelo caminho do socialismo do século 21 com grande controle estatal sobre a economia.

Capriles, de seu lado, defende um governo que diz ser inspirado no do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em dois mandatos retirou 20 milhões da pobreza.

Os venezuelanos vão às urnas no próximo domingo.