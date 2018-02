Capriles e Maduro trocam acusações em dura campanha venezuelana

Maduro, que foi empossado como presidente interino depois que Chávez perdeu a batalha conta o câncer, na semana passada, é visto como o favorito para vencer a eleição de 14 de abril. Ele tem a ajuda do aparelho do Estado, financiado pelo petróleo, e conta com uma onda de simpatia popular após a morte de Chávez.

Chávez deixou claro antes de sua quarta e última operação contra o câncer, em dezembro, que queria Maduro como o candidato de seu Partido Socialista para sucedê-lo em caso de morte.

Maduro promete continuar as políticas socialistas do governo de 14 anos de Chávez, incluindo o uso popular das vastas receitas do petróleo da Venezuela para financiar programas sociais.

Mas Capriles está prometendo uma batalha dura.

"Nicolás, eu não vou lhe dar passagem livre... você não é Chávez", disse Capriles em discurso combativo na noite de domingo. Ele também acusou Maduro de mentir ao minimizar os problemas de saúde de Chávez, enquanto preparava sua própria candidatura presidencial.

"Nicolás mentiu para este país durante meses", disse Capriles. "Você está explorando alguém que não está mais aqui, porque você não tem mais nada a oferecer ao país... Eu não jogo com a morte, eu não jogo com o sofrimento."

Minutos depois, em um discurso à nação no fim da noite, Maduro disse que seu rival estava brincando com fogo, ofendendo a família de Chávez e arriscando ser processado.

"Você pode ver o rosto repugnante do fascista que ele é", disse um Maduro visivelmente furioso, alegando que a oposição estava querendo provocar violência. "Seu objetivo é provocar o povo venezuelano."

Em jogo na eleição não está apenas o futuro da "revolução socialista" de Chávez, mas a continuação dos subsídios do petróleo venezuelano e outras ajudas essenciais a economias de aliados de esquerda ao redor da América Latina, de Cuba à Bolívia.

Maduro e Capriles devem registrar formalmente suas candidaturas junto à autoridade eleitoral da Venezuela nesta segunda-feira.

Abalados com a morte de Chávez e agora imersos na campanha eleitoral, os venezuelanos vivem de certa forma uma volta à normalidade nesta segunda-feira, com a maioria das escolas e lojas reabrindo depois de ficarem fechadas pela maioria da semana passada.

LUTO

O período de luto oficial de Chávez termina na terça-feira.

Vários milhões de venezuelanos visitaram o caixão de Chávez em uma academia militar, numa manifestação dramática de sofrimento.

Apesar de criticado por muitos por suas tendências autoritárias e manipulação da economia, Chávez era amado por milhões de pessoas, especialmente os pobres, por causa de sua própria origem humilde, linguagem simples, ataques aos "imperialistas" dos EUA e à "elite" venezuelana, bem como suas políticas de bem-estar nas favelas da Venezuela.

Ele está rapidamente ganhando um status quase religioso entre os partidário, talvez semelhante ao do ex-governante populista da Argentina Juan Perón e sua esposa, Eva Peron.

A televisão estatal vem exibindo discursos e aparições de Chávez cada vez mais, ao lado de uma faixa dizendo "Chávez vive para sempre".

Capriles, um governador de oposição de 40 anos, é do partido centrista e se descreve como um "progressista" admirador do modelo político do Brasil. Ele disputou a última eleição presidencial, em outubro, recebendo 44 por cento dos votos, mas foi incapaz de impedir a reeleição de Chávez.

Maduro, de 50 anos, um ex-motorista de ônibus e ex-dirigente sindical que ecoa a retórica anti-imperialista de Chávez, certamente fará de seu ex-chefe a peça central de sua campanha, ao se autoretratar como o único herdeiro do chavismo.

Duas pesquisas de opinião publicadas antes da morte de Chávez deram a Maduro uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais.

A morte de Chávez e a eleição iminente ofuscaram outras questões prementes na Venezuela, incluindo um conjunto de medidas de austeridade econômica que o governo deveria anunciar.

(Reportagem adicional de Mario Naranjo e Simon Gardner)