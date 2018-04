Cardeal venezuelano reitera críticas à reforma de Chávez

O cardeal venezuelano Jorge Urosa reiterou nesta segunda-feira, 12, que os bispos têm "sérias objeções" à reforma constitucional promovida pelo presidente do país, Hugo Chávez. Em entrevista à emissora de TV privada Globovisión, Urosa ratificou a postura que o episcopado anunciou em 9 de novembro em um documento, que recebeu críticas do governo. Veja também: Durante discurso de premiê espanhol, rei Juan Carlos manda Chávez se calar O prelado disse nesta segunda-feira, 12, que a reforma de Chávez é "discriminatória", solapa o "pluralismo político" e, se for aprovada, em plebiscito no dia 2 de dezembro, auxiliará na violação das liberdades civis, entre elas a religiosa. Os bispos consideraram que a reforma contém aspectos "moralmente inaceitáveis", porque, em sua opinião, poderiam pôr em risco variáveis democráticas. O arcebispo de Caracas considerou que essas críticas oficiais, que ele catalogou de "insultos e ofensas", foram desproporcionais. Resposta O ministro da Comunicação, William Lara, disse em Santiago do Chile que o documento era uma nova "arremetida da cúpula clerical contra o projeto e a democracia revolucionária". Além disso, chamou os bispos de "mentirosos" ao sugerir em seu texto que os incidentes violentos registrados no país durante a semana passada poderiam vir de setores governistas. No documento da sexta-feira passada, o episcopado pediu que sejam "evitados os enfrentamentos violentos" e solicitou "em particular aos poderes nacionais e aos dirigentes sociais, políticos e estudantis de qualquer simpatia, que se empenhem totalmente para agir com serenidade e espírito realmente democrático".