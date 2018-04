Carla Bruni recebe 33 crianças haitianas adotadas na França

A primeira-dama da França, a cantora e ex-modelo Carla Bruni, foi nesta sexta-feira, 22, ao aeroporto de Roissy, em Paris, para dar as boas-vindas às 33 crianças haitianas adotadas por famílias francesas, informou a rede de televisão BFMTV.

As crianças, com idade entre um e seis anos, já tinham seu processo de adoção finalizado antes do terremoto e só esperavam a concessão de um visto para viverem com suas novas famílias.

Desde o terremoto que sacudiu Porto Príncipe na semana passada, os pais adotivos fizeram um apelo para que os trâmites em curso fossem agilizados.

"Em muito curto prazo, outras 50 crianças, cujo processo de adoção está quase terminado, poderiam seguir à primeira leva de menores haitianos que chegaram à França", informou o embaixador francês no Haiti, Didier Le Bret.