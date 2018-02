Cartéis mexicanos de drogas intensificam ofensiva contra polícia Um policial mexicano foi assassinado a tiros por supostos traficantes no sábado, em uma campanha contra polícia que se intensificou na última semana. Juan Antonio Román, o policial número 2 do município fronteiriço de Ciudad Juarez, foi baleado em frente à sua residência pela manhã, quando descia de sua caminhonete, disse um porta-voz da polícia. Ele é o sexto policial assassinado no país nesta semana em uma ofensiva contra a campanha do presidente Felipe Calderón contra os cartéis armados que traficam cocaína, maconha e anfetaminas para os Estados Unidos. Assassinos que seriam contratados pelo Cartel de Sinaloa mataram Edgar Millan, um dos principais policiais federais do país, em sua casa, na quinta-feira. Cerca de 1.100 pessoas morreram neste ano em conflitos entre grupos rivais e contra a polícia. Calderón despachou 25.000 oficiais e policiais federais para combater os grupos criminosos. Calderón, um conservador, disse na sexta-feira que os mexicanos têm que recuperar o controle das ruas das mãos dos distribuidores de drogas e criminosos armados. "Nós temos que nos unir para enfrentar esse mal. Nós mexicanos temos que definitivamente e categoricamente dizer 'Chega!"', afirmou Calderón. Dezenas de homens de um cartel rival mataram o filho do homem mais procurado do México, Joaquim "El Chapo" Guzmán, que controla o Cartel de Sinaloa, baseado no noroeste do país. Um porta-voz da Procuradoria Geral de Justiça confirmou que uma das três pessoas mortas na capital do Estado de Sinaloa era Edgar Guzmán, filho do traficante. Cerca de 40 pessoas atiraram contra Guzmán quanto ele desceu de sua caminhonete blindada em um shopping center em Culiacan, na quinta-feira à noite, afirmou o jornal El Universal. O líder de Sinaloa, "El Chapo" Guzmán escapou de uma prisão de alta segurança em uma van de lavanderia em 2001 e mantém uma guerra contra outros cartéis. (Reportagem adicional de Chris Aspin)