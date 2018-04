Casal acusado de espionagem nos EUA deve permanecer preso

Um ex-funcionário do Departamento de Estado americano e sua esposa, acusados de espionar para o governo cubano por cerca de 30 anos, receberam uma ordem nesta quarta-feira, 10, de permanecer na prisão até seu julgamento final.

O juiz americano John Facciola entrou em acordo com um fiscal do Departamento de Justiça de que Kendall Myers, de 72 anos, e sua esposa Gwendolyn Myers, de 71, devem permanecer presos.

O fiscal Michael Harvey disse que se fosse liberado, o casal poderia fugir para Cuba ou ir à seção de interesses cubanos em Washington, e completou ao dizer que o governo americano não teria autoridade para colocá-los em julgamento. "Eles representam um sério risco de fuga", sustentou.

O casal se declarou inocente das acusações de conspiração por atuar como agentes ilegais do governo cubano e por comunicar informação classificada a Cuba. Eles estão na prisão desde sua apreensão por agentes do FBI, ocorrida na última quinta-feira, 4.

De acordo com documentos da Corte americana, Kendall Myers disse a uma fonte do FBI que se passou por um oficial de inteligência cubano que havia recebido "muitas medalhas" do governo cubano e que o casal esteve em uma festa com o líder Fidel Castro em 1995.

Castro, entretanto, classificou as acusações de espionagem como "ridículas" e descreveu o caso como uma "historinha de espião".