Celebridades apóiam cantor Alejandro Sanz em rusga com Venezuela Mais de 100 celebridades, da cantora Shakira ao jogador de futebol David Beckham, apoiaram o pop star espanhol Alejandro Sanz em uma disputa com a Venezuela, após um show ser cancelado depois de o artista criticar o presidente Hugo Chávez. A organização do prêmio Grammy Latino também declarou apoio a Sanz, um dos cantores mais populares da América Latina, dizendo que o cancelamento de uma apresentação dele, planejada para quinta-feira, cheirava a censura. A atriz e cantora Jennifer Lopez, o cantor Ricky Martin e a estrela de Hollywood Penelope Cruz também assinaram a carta protestando contra a decisão da Venezuela. "Porque nós acreditamos na América Latina, onde devemos ser livres para expressar nossas opiniões... esperamos nos nossos corações que esse problema seja resolvido", diz a carta, divulgada pela assessoria de imprensa de Sanz. Em 2004, Sanz acusou Chávez de tentar impedir uma campanha nacional contra o presidente em um referendo. Mas, no final, Chávez acabou vencendo o referendo com facilidade. Ano passado, autoridades do governo proibiram um concerto de Sanz depois de afirmarem que o local, um estádio estatal, é inapropriado para receber um crítico de Chávez. O projeto para o show foi trazido de volta e cancelado novamente neste mês pela organização, que não deu razão para a decisão. Chávez e seus assessores normalmente classificam críticos locais de traidores e os críticos estrangeiros de participarem de um plano dos EUA para desestabilizar seu governo. (Reportagem de Fabian Cambero)