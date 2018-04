Celebridades se mobilizam contra crise humanitária no Haiti

Celebridades de Hollywood, da música e do esporte se mobilizaram para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu o Haiti, na terça-feira, e que pode ter matado ao menos 30 mil pessoas. O casal Angelina Jolie e Brad Pitt decidiu doar US$ 1 milhão de dólares a organização Médicos Sem Fronteiras.

Os atores Ben Stiller, Ashton Kutcher, Demi Moore e Jennifer Lopez a apresentadora Oprah Winfrey, a cantora Shakira, o ciclista Lance Armstrong e o ator haitiano Jimmy Jean-Louis, da série Heroes, também se comprometeram com a crise humanitária no Haiti.

"Uma primeira resposta é fundamental para cobrir as necessidades imediatas dos desabrigados", comentou Pitt. Angelina Jolie ressaltou as dificuldades pelas quais passam o povo haitiano. "É horrível ver uma catástrofe como esta atingir um povo que tem sofrido com a pobreza e a violência por tantas décadas", disse.

Stiller começou uma campanha em sua página no Twitter pedindo doações para a Organização da ONU para Infância (Unicef) e mobilizou recursos de sua fundação Stillerstrong.org para os afetados. "Me corta o coração ver as imagens do Haiti. As pessoas precisam de nossa ajuda imediata", disse o ator.

Ashton Kutcher e Demi Moore também pediram ajuda ao Unicef pelo Twitter.

O ciclista Lance Armstrong se comprometeu a doar US$ 250 mil para as vítimas do terremoto e se disse profundamente triste pelo terremoto.

Jimmy Jean-Louis, fundador da ONG "Hollywood Unida pelo Haiti", disse que ainda não conseguiu entrar em contato com sua família e amigos no país.

Entre os artistas latinos, a atriz porto-riquenha Jennifer Lopez prometeu rezar e dar apoio aos afetados e a cantora colombiana Shakira dedicou seus pensamentos e orações ao povo haitiano.