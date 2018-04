Celebridades se reunem em programa para ajudar Haiti

Grandes figuras internacionais da música estão listadas para participar no teleton "Esperança para Haiti", que será transmitido nesta sexta-feira, 22, de Nova York, Los Angeles, Londres e Haiti.

Bruce Springsteen, Jay-Z, Taylor Swift, Justin Timberlake, Keith Urban e Alicia Keys são apenas alguns dos participantes do programa que será apresentado pelo músico haitiano Wyclef Jean, segundo a MTV Networks, umas das empresas envolvidas no teleton que arrecadará fundos para oferecer ajuda às vítimas do terremoto da semana passada no país caribenho.

Os ingressos custarão 99 centavos de dólar e poderão ser comprados no Itunes, e toda a renda arrecada com as vendas serão usadas para socorrer o Haiti, segundo um comunicado emitido nesta terça-feira, 19, pela organização do programa.