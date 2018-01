Cenário: Oposição argentina faz aposta alta na migração ao centro Há uma semana, ainda surpreso com a estreita margem de votos com que seu partido, o PRO, venceu as eleições municipais da cidade de Buenos Aires, Mauricio Macri fez um discurso inesperado, ao menos para um candidato conservador. O líder de oposição com maiores possibilidades de vencer o candidato do governo, Daniel Scioli, declarou que, se eleito presidente em outubro, manterá a empresa de petróleo YPF no âmbito estatal. E foi além, afirmando que a Aerolíneas Argentinas também continuará parte do Estado. Acrescentou que, sob sua gestão, as duas empresas começariam a ter um bom funcionamento. A surpresa deve-se ao fato de que, embora o PRO não tenha uma plataforma explícita quanto à gestão de bens públicos, sempre foi clara sua oposição a um intervencionismo estatal na economia, tanto pelas ações do partido, como pelo perfil de Macri, que vem de uma família rica de empresários.