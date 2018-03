Chacina em bar deixa 11 mortos no México Homens encapuzados, supostamente envolvidos numa guerra entre traficantes, mataram 11 pessoas na noite de quinta-feira num bar do norte do México, na terceira chacina desse tipo na região desde julho, segundo autoridades. Usando capuzes pretos, os homens entraram no bar Rio Rosas, na cidade de Chihuahua, e se anunciaram como integrantes da Polícia Federal, antes de abrir fogo, segundo o Ministério Público. Alguns clientes conseguiram deixar o bar, e os atiradores fugiram do bairro, habitualmente pacato. Uma das vítimas era colunista do principal jornal da cidade. Horas depois, a Polícia Federal travou um tiroteio com um grupo de supostos pistoleiros numa rodovia que liga Ciudad Juárez, na fronteira com os EUA, a Chihuahua, mais ao sul. Dois policiais e dois atiradores morreram no incidente. A polícia não esclareceu se os envolvidos no tiroteio foram os autores da chacina no bar. Mais de 3.000 pessoas já morreram neste ano na luta entre quadrilhas pelo controle das rotas de fornecimento de drogas para a Califórnia, o Arizona e o Texas, apesar de o governo ter enviado milhares de policiais e soldados para tentar controlar a situação. (Reportagem de Ignacio Alvarado)