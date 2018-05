Chanceler cubano dá por encerrado caso de pugilistas no Pan O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, deu por encerrado nesta quarta-feira o caso dos pugilistas cubanos repatriados pelo Brasil depois de abandonarem a delegação da ilha nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Guillermo Rigondeaux e Erislandy Lara, as principais figuras do boxe cubano, foram devolvidos a Cuba depois de uma tentativa de deserção, da qual disseram posteriormente ter se arrependido. Um jogador de handebol e um treinador de ginástica artística também fugiram da delegação de Cuba no Rio de Janeiro. Ao contrário dos pugilistas, eles não voltaram à ilha. Pérez Roque disse a jornalistas que "o governo cubano afinal coordenou (o regresso dos pugilistas) porque eles disseram que queriam regressar a Cuba, e eles regressaram e estão com suas famílias lá". O ministro, que participa de uma reunião ministerial em Brasília, insistiu que os caso dos pugilistas "é um tema que já está encerrado". A rápida repatriação de Rigondeaux, bicampeão olímpico dos 54 quilos, e de Lara, campeão mundial dos 69 quilos, provocou preocupação de parlamentares brasileiros, que questionaram sua deportação. Segundo a Polícia Federal, que inicialmente os deteve por falta de documentos, os pugilistas mudaram de opinião depois de desertar e manifestaram seu desejo de voltar a Cuba. Pérez Roque, que não respondeu sobre o futuro dos boxeadores, insistiu que o caso "já é um tema irrelevante, que não forma parte da agenda bilateral" com o Brasil. O líder cubano Fidel Castro, afastado do poder há cerca de um ano por problema de saúde, havia condenado as deserções e prometeu posteriormente num artigo publicado no jornal Granma que os esportistas serão tratados com justiça. Mas, em outro artigo, deu por terminada a carreira dos pugilistas. "Chegaram a um ponto sem retorno como parte de uma delegação cubana nesse esporte", escreveu. Os pugilistas abandonaram a delegação cubana aparentemente atraídos por vultosos contratos oferecidos por um empresário alemão, mas dias depois teriam se arrependido.